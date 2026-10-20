Alegătorii din Alberta resping inițiativa privind independența în cadrul referendumului, potrivit estimărilor CBC

Votul nu a fost un referendum direct privind independența, dar ar fi pus provincia Alberta, bogată în petrol, pe calea către un viitor vot privind separarea de Canada. După numărarea a peste 1 milion de voturi, aproximativ 76% s-au pronunțat în favoarea rămânerii în Canada, comparativ cu 23% care au susținut inițierea unui proces care ar putea duce la separare, potrivit Associated Press. Anunțarea rezultatelor a fost întârziată după ce deschiderea târzie a urnelor a forțat peste 100 de secții de votare să prelungească programul de vot luni. Peste 1,35 milioane de locuitori din Alberta, adică 43% din alegătorii cu drept de vot, au votat anticipat sau prin vot special. Locuitorii din Alberta decideau dacă să rămână în Canada sau să inițieze un proces legal care ar fi putut duce la un al doilea vot privind separarea.

Părerile, diverse

Taylor MacIsaac, o altă alegătoare din orășelul Wainwright a susținut separarea. „Personal, cred că separarea ar fi benefică pentru Alberta, ca persoană foarte conservatoare care a crescut în zona rurală a provinciei”, a spus ea. Dave Malka, în vârstă de 59 de ani, din orașul Edmonton, a criticat cheltuirea banilor pe un „referendum despre un referendum” în loc să se investească în sistemul de sănătate. Având în vedere amenințările lui Trump la adresa Canadei, Malka a precizat: „Se pare că se întâmplă în cel mai prost moment posibil, când ar trebui să fim uniți; în schimb, ne certăm între noi.” Jake Graham, în vârstă de 35 de ani, din orașul Calgary, a participat la un miting al lui Carney purtând pantaloni cu frunze de arțar și o jachetă de hochei cu însemnele Canadei. El speră ca votul să pună capăt dezbaterii. „Sper ca acest lucru să pună capăt acestei chestiuni pentru mult timp de acum înainte și ca rezultatul să fie clar și decisiv, astfel încât aceste nemulțumiri să dispară pentru o vreme și să putem fi o Canadă unită”, a spus el. În ciuda eșecului aparent al propunerii, liderii separatiști au afirmat că au transformat o cauză marginală într-o mișcare care nu va dispărea. Alegătorii, îndemnați să voteze pentru unitate