Alertă de securitate pe aeroporturile din două țări NATO. Un gard străpuns lângă avioane rusești și un obiect zburător misterios

Aeroportul Leipzig/Halle din Germania se confruntă cu un nou incident de securitate, după ce un vehicul ar fi străpuns gardul perimetral, în apropierea unor avioane rusești. Zborurile au fost suspendate într-o zonă a aeroportului, unde anterior fusese descoperită o dronă cu explozibili.

Un incident de securitate a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania, după ce autoritățile au descoperit o porțiune avariată a gardului care împrejmuiește aeroportul, relatează The Sun.

Polițiștii au observat deteriorarea gardului cu puțin înainte de ora 23:00, declanșând o amplă operațiune de căutare a unor posibili intruși.

„Investigațiile de până acum arată că este foarte probabil ca un vehicul să fi trecut prin gard”, a transmis Poliția din Leipzig.

Porțiunea avariată se află în apropierea a trei avioane cargo rusești Antonov, care sunt staționate pe aeroport din 2022, din cauza sancțiunilor impuse Rusiei de Uniunea Europeană.

Zboruri suspendate și operațiune amplă a poliției

„În urma incidentului de securitate, operațiunile aeriene din partea de nord a aeroportului au fost suspendate”, a declarat purtătoarea de cuvânt Therese Leverenz pentru publicația germană Bild.

Duminică dimineață, poliția a confirmat că nu au fost găsite persoane sau vehicule neautorizate pe terenul aeroportului.

Autoritățile au mobilizat echipe suplimentare pentru continuarea verificărilor, la operațiune participând polițiști federali și regionali, pompieri și specialiști criminaliști.

Deși pista nordică a fost închisă, reprezentanții aeroportului au precizat că traficul de pasageri și de marfă nu este afectat, datorită celei de-a doua piste.

O dronă cu explozibili, descoperită anterior lângă avioane ucrainene

Incidentul are loc la aproximativ două luni după o alertă de securitate pe același aeroport.

Pe 4 august, autoritățile germane au descoperit o dronă echipată cu explozibili în apropierea unor avioane cargo ucrainene.

Un al doilea obiect neidentificat a intrat în coliziune cu o aeronavă care se pregătea să aterizeze, iar ulterior au fost descoperite o a treia dronă și alte dispozitive explozive în apropierea aeroportului.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a acuzat Rusia de implicare, invocând analiza componentelor, explozibililor și detonatoarelor dispozitivelor descoperite.

Oficialul a afirmat că incidentul se înscrie în tiparul operațiunilor hibride rusești din Europa.

„Nu suntem în război, dar suntem zilnic ținta atacurilor hibride”, a declarat Dobrindt, avertizând că Germania ar putea fi vizată din nou.

Moscova a respins acuzațiile.

La doar câteva zile după incidentul din august, o importantă centrală electrică germană a fost vizată de rachete improvizate încărcate cu explozibili.

Mai multe linii electrice au fost avariate, iar echipele pirotehnice au intervenit pentru dezamorsarea unor dispozitive.

Alertă de securitate și în Lituania. Forțele aeriene NATO, mobilizate

Un incident de securitate aeriană a fost semnalat duminică și în Lituania, unde autoritățile au emis o avertizare de pericol aerian după detectarea unui obiect zburător neidentificat.

Locuitorii din centrul și nordul țării au fost îndemnați să se adăpostească timp de aproximativ o oră, iar forțele de poliție aeriană ale NATO au fost mobilizate. Aeroportul Kaunas, al doilea ca mărime din Lituania, a fost închis.

După dispariția obiectului de pe radar, militarii lituanieni au început să caute posibile resturi de dronă în apropierea satului Juodzionys.

În aceeași perioadă, Letonia a emis și ulterior a retras o avertizare de pericol în unele regiuni de la granița cu Lituania, iar Polonia a anunțat că verifică o posibilă încălcare a spațiului său aerian de către un obiect neidentificat.