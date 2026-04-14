Alertă majoră la Cernobîl. Risc de scurgeri radioactive în cazul prăbușirii învelișului Reactorului 4

Distrugerea a fost cauzată de un atac cu drone rusești de anul trecut. Ruinele reactorului 4 și ale Sarcofagului se află în interiorul NSC.

Sarcofagul trebuie demontat cât mai curând posibil, dar daunele aduse NSC înseamnă că acest lucru nu este posibil. Fără reparații urgente la NSC, Sarcofagul este expus unui risc crescut de prăbușire, constată un nou raport al Greenpeace Ucraina. Raportul a fost redactat de inginerul Eric Schmieman, care a lucrat la Cernobîl timp de mulți ani la proiectarea și construirea NSC.

Pe 9 aprilie, o echipă de investigație a Greenpeace a organizat o ședință comună cu directorul centralei de la Cernobîl, în cadrul căreia s-au discutat riscurile la care este expus NSC-ul de la Cernobîl și planurile de restaurare a acestuia.

Raportul Greenpeace va fi prezentat Parchetului General al Ucrainei ca dovadă independentă a crimelor de război comise de Rusia.

„Pericolele radioactive de la Cernobîl persistă”

„În aprilie 1986, Ucraina și lumea au suferit cel mai grav dezastru nuclear din istorie. Astăzi, la zeci de ani distanță, pericolele radioactive de la Cernobîl persistă – depunându-se toate eforturile pentru a limita și gestiona moștenirea sa toxică. Acestea sunt provocări incredibil de complexe. Atacul cu drone al Rusiei a crescut acum riscul ca Sarcofagul să se prăbușească înainte de a putea fi demontat cu grijă. Greenpeace are un mesaj simplu și clar: crima Rusiei de a ataca Cernobîl trebuie pedepsită, inclusiv prin sancțiuni maxime împotriva agenției sale nucleare, Rosatom”, a declarat Shaun Burnie, specialist nuclear senior la Greenpeace Ucraina.

În interiorul NSC se află Obiectul de Adăpost sau Sarcofagul, care conține ruinele reactorului 4 de la Cernobîl.

Ucraina și țările donatoare internaționale au convenit asupra unui calendar de patru ani pentru investigarea completă și efectuarea reparațiilor la NSC.

„Este aproape imposibil pentru oameni să înțeleagă amploarea condițiilor letale din interiorul Sarcofagului. Tone de combustibil nuclear puternic radioactiv, praf și resturi. Colegii mei și cu mine am petrecut ani de zile investigând în interiorul ruinelor reactorului 4 de la Cernobîl. Am proiectat și construit Noul Confinament de Siguranță pentru a proteja mediul și populația din Ucraina și Europa. Este urgent să se ia toate măsurile pentru a găsi o modalitate de a restabili cât mai multe dintre funcțiile critice ale instalației”, a declarat inginerul Eric Schmieman.

Greenpeace Ucraina a organizat, de asemenea, o manifestație de protest împotriva atacului cu drone al Rusiei în interiorul Noului Confinament de Siguranță de la Cernobîl, solicitând sancțiuni maxime împotriva Rosatom și sprijin internațional continuu pentru Ucraina.