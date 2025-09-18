Alerta sanitară în India după creşterea numărului de cazuri de amoebă „mâncătoare de creier”

Autorităţile au raportat 19 decese şi 72 de infecţii în 2025, comparativ cu nouă morţi şi 36 de cazuri în 2024.

Doar în septembrie au fost înregistrate nouă decese şi 24 de cazuri noi. Medicul Altaf Ali, membru al grupului de lucru guvernamental, a declarat că se efectuează teste la scară largă pentru detectarea şi tratarea cazurilor.

Amoeba trăieşte în lacuri şi râuri calde şi se contractă prin apa contaminată care pătrunde pe nas. Nu se transmite între oameni, dar dacă ajunge la creier provoacă o infecţie care ucide peste 95% dintre bolnavi. Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA o consideră „foarte rară, dar aproape întotdeauna fatală”, conform AFP.

Simptomele includ dureri de cap, febră şi vărsături, care progresează rapid către convulsii, stări mentale alterate şi comă. Ali se arată îngrijorat că anul acesta au apărut cazuri noi în tot statul Kerala, spre deosebire de cazurile izolate din trecut.

Din 1962 au fost raportate aproape 500 de cazuri în întreaga lume, în special în SUA, India, Pakistan şi Australia.