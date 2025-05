Aliații NATO trebuie să elimine deficitul de cheltuieli pentru apărare, susțin Italia și Germania

Ministrul german al Apărării Boris Pistorius și ministrul italian al Apărării Guido Crosetto au făcut declarațiile după ce s-au întâlnit, la Roma, cu omologii din Polonia, Franța și Marea Britanie.

Aliații NATO sunt presați de Statele Unite să cadă de acord asupra unui obiectiv de a cheltui 5% din PIB-ul lor pentru apărare în următorul deceniu, o creștere majoră față de obiectivul actual de 2%.

„Este sarcina tuturor statelor NATO din Europa și nu numai să elimine decalajele de capabilități (…) indiferent dacă ajung să coste 2,5, 3 sau 3,5%”, a declarat Pistorius, referindu-se la obiectivele de cheltuieli.

Creșterea cheltuielilor militare, o problemă sensibilă pentru Italia

Creșterea cheltuielilor militare este o problemă sensibilă pentru Italia, puternic îndatorată. Roma s-a situat sub ținta de 2% în 2024 și urmează să o atingă în acest an prin includerea unor elemente – precum pensiile pentru soldații pensionați – care au fost excluse anterior.

Crosetto, un aliat apropiat al prim-ministrului Giorgia Meloni, a declarat că Italia și Germania trebuie să depună mai mult efort.

„În ultimii ani, nu am investit la fel de mult în apărare ca alte națiuni; nu am crezut că este atât de important și necesar, acum am realizat acest lucru”, a declarat Crosetto.