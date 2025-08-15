SUA trimit forţe navale şi aeriene în sudul Mării Caraibelor pentru a combate cartelurile de droguri

Lupta împotriva cartelurilor reprezintă o prioritate pentru administraţia de la Washington, preşedintele Trump făcând legătura între lupta cu cartelurile şi limitare a migraţiei şi securizarea graniţei de sud.

Printre resursele mobilizate se numără avioane P-8 de recunoaştere, cel puţin o navă de război şi un submarin de atac, iar potrivit surselor citate de Reuters, eventualele operaţiuni se vor desfăşura în spaţiul aerian şi apele internaţionale.

Procesul urmează să se desfăşoare pe mai multe luni, iar acestea pot fi folosite şi ca platforme de lansare, nu doar în misiuni de supraveghere.

Statele Unite au intensificat în ultimele luni supravegherea aeriană a cartelurilor mexicane şi au trimis deja două nave de război pentru a sprijini eforturile de securitate la frontieră şi pentru a contracara traficul de droguri.