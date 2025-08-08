Premierul Canadei promite investiții record în apărare și creșteri salariale pentru militari

De la preluarea mandatului, în aprilie, Carney a avertizat în repetate rânduri că armata Canadei nu este pregătită să facă față amenințărilor tot mai mari cu care se confruntă țara, potrivit AFP.

El a invocat, printre altele, perspectiva unei agresiuni ruse care ar putea submina suveranitatea Canadei în Arctica și rolul tot mai incert al Statelor Unite asupra securității globale.

„Ordinea internațională construită după cel de-Al Doilea Război Mondial și remodelată după Războiul Rece este sub presiune”, a declarat Carney, vineri, într-un discurs susținut într-o bază militară.

„Am considerat securitatea noastră un lucru de la sine înțeles pentru prea mult timp”, a adăugat el.

Carney a anunțat alocarea a 2 miliarde de dolari canadieni (1,5 miliarde dolari americani) pentru creșterea soldelor militarilor, inclusiv o majorare substanțială, de 20%, a salariului personalului cu cel mai mic grad.

Aceste fonduri fac parte din cele 9 miliarde de dolari canadieni destinate noilor investiții militare planificate pentru acest an, a precizat Carney, promițând investiții în vehicule de luptă, drone și alte echipamente.

Președintele Donald Trump a cerut aliaților NATO să aloce 5% din PIB pentru apărare și a avertizat că Statele Unite ar putea refuza să protejeze țările care nu direcționează fonduri pe care el le consideră adecvate pentru armată.

Carney a confirmat vineri că, în acest an, Canada va atinge obiectivul NATO de 2% și că plănuiește să îndeplinească „noua promisiune de investiții în apărare, de 5% din PIB anual, în următorul deceniu, până în 2035”.