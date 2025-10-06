AMD a semnat un parteneriat cu OpenAI pentru furnizarea de cipuri destinate infrastructurii inteligenței artificiale

OpenAI va avea, de asemenea, opțiunea de a cumpăra până la 10% din acțiunile AMD, potrivit unei declarații comune care anunță acordul. Este cea mai recentă tranzacție pentru producătorul ChatGPT, care se grăbește să-și consolideze resursele de calcul AI, potrivit AP.

Conform termenilor acordului, OpenAI va cumpăra cea mai recentă versiune a cipurilor grafice de înaltă performanță ale companiei, Instinct MI450, care se așteaptă să fie lansată anul viitor.

Ce prevede acordul

Acordul prevede furnizarea a 6 gigawați de putere de calcul pentru infrastructura AI de „nouă generație” a OpenAI, primul lot de cipuri în valoare de 1 gigawatt urmând să fie implementat în a doua jumătate a anului 2026.

AMD a emis, de asemenea, un mandat către OpenAI, care permite companiei de AI să cumpere până la 160 de milioane de acțiuni ordinare AMD. Aceasta reprezintă aproximativ 10% din companie, pe baza celor 1,6 miliarde de acțiuni în circulație ale AMD.

Acțiunile AMD au crescut cu 25% înainte de deschiderea bursei luni. Acțiunile Nvidia, care au stabilit în repetate rânduri noi recorduri în acest an, au scăzut ușor.

„Acest parteneriat este un pas important în construirea capacității de calcul necesare pentru a realiza întregul potențial al IA”, a declarat Sam Altman, CEO al OpenAI, într-un comunicat de presă. „Poziția de lider a AMD în domeniul cipurilor de înaltă performanță ne va permite să accelerăm progresul și să aducem mai repede beneficiile IA avansate tuturor”.

În septembrie, OpenAI și Nvidia au anunțat un parteneriat de 100 de miliarde de dolari, care va adăuga cel puțin 10 gigawați de putere de calcul pentru centrele de date.