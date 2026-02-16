Anchetarea lui Jack Lang zguduie Parisul. Institutul Lumii Arabe, percheziționat în legătură cu dosarul Epstein

Investigația este coordonată de Parchetul Național Financiar al Franței și are legătură cu suspiciuni de fraudă fiscală, apărute în contextul publicării recente a unor documente din dosarul Epstein în Statele Unite, potrivit Reuters.

Parchetul Național Financiar (PNF) a confirmat, într-un comunicat oficial, că Institutul Lumii Arabe se numără printre mai multe locații vizate de percheziții. Procurorii din Paris au deschis, la începutul acestei luni, o anchetă preliminară care îi vizează pe Jack Lang și pe fiica sa, Caroline Lang, sub suspiciunea de fraudă fiscală. Ancheta Jack Lang a fost declanșată după apariția unui nou lot de documente legate de cazul finanțistului american Jeffrey Epstein.

Jack Lang a recunoscut că a purtat corespondență cu Epstein între 2012 și 2019, însă a afirmat că nu a avut cunoștință despre infracțiunile comise de acesta. Epstein fusese condamnat în 2008 pentru racolarea unei minore în scopuri de prostituție și a murit în detenția autorităților americane în 2019. Fostul ministru al culturii, care a deținut această funcție în timpul președinției socialistului François Mitterrand, a demisionat recent din funcția de director al Institutului Lumii Arabe, poziție pe care o ocupa din 2013.

Reacțiile părților implicate

Institutul, aflat sub tutela Ministerului francez de Externe, a transmis că nu poate comenta deocamdată acțiunea poliției. Atât Jack Lang, cât și Caroline Lang au negat în mod repetat orice faptă ilegală și orice beneficiu financiar provenit de la Epstein. Avocatul acestora, Laurent Merlet, a declarat pentru postul BFMTV că „nu a existat niciun transfer de fonduri” de la Epstein sau de la asociații acestuia.

Procurorii francezi au constituit o echipă dedicată pentru analizarea documentelor Epstein, în coordonare cu PNF și poliția națională. Ancheta face parte dintr-un context mai amplu, în care repercusiunile publicării a milioane de documente legate de Epstein se resimt în întreaga Europă.

Un alt caz analizat îl vizează pe diplomatul francez Fabrice Aidan, fost angajat al ONU, acuzat că ar fi transmis documente confidențiale către Epstein, acuzații pe care acesta le respinge.