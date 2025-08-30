Andrii Parubii, fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, a fost împușcat la Lviv. Acesta a murit pe loc

Conform informațiilor furnizate de Poliția Națională, incidentul a avut loc în jurul prânzului, când autoritățile au primit un apel de urgență privind un atac armat. Parubii, în vârstă de 54 de ani, a murit pe loc, fiind imposibil de resuscitat, scrie The Kyiv Independent.

Autoritățile confirmă că Andrii Parubii a fost împușcat la Lviv

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat tragedia, declarând că „toate mijloacele necesare au fost mobilizate pentru identificarea și prinderea criminalului”. De asemenea, ministrul de interne Ihor Klymenko și procurorul general Ruslan Kravcenko au informat publicul despre primele detalii ale anchetei. Deocamdată, autoritățile nu au comentat asupra posibilelor motive sau a identității atacatorului.

Deputata Iryna Herashchenko, membră a partidului Solidaritatea Europeană, a confirmat și ea decesul lui Parubii, subliniind că Ucraina a pierdut „un om politic important și un simbol al rezistenței”.

Cine a fost Andrii Parubii, politicianul ucrainean împușcat la Lviv

Numele său rămâne strâns legat de momente cruciale din istoria recentă a Ucrainei. Originar din regiunea Liov, Parubii a fost un activist marcant al Revoluției Portocalii din 2004 și al Revoluției EuroMaidan din 2013-2014.

După căderea regimului lui Viktor Ianukovici, Parubii a fost numit secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, în perioada în care Rusia ocupa Crimeea și declanșa războiul din Donbas. Între 2014 și 2016, a ocupat funcția de vicepreședinte al Radei Supreme, iar din 2016 până în 2019 a fost președintele Parlamentului.

În ultimii ani, Parubii era membru al partidului „Solidaritatea Europeană”, condus de fostul președinte Petro Poroșenko.