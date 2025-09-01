Prima pagină » Știri externe » Un suspect reținut în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî

Un suspect reținut în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, luni dimineață, că un suspect a fost arestat în legătură cu asasinarea lui Andrii Parubî, fost președinte al Parlamentului de la Kiev.
Un suspect reținut în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî
Sursa foto: captură video X
Petre Apostol
01 sept. 2025, 07:50, Știri externe

„Acțiunile necesare de anchetă sunt în curs. Mulțumesc forțelor de ordine pentru munca lor rapidă și coordonată. Toate circumstanțele acestei crime oribile trebuie elucidate”, a scris Zelenski pe aplicația de mesagerie Telegram, conform Reuters.

Autoritățile ucrainene nu au oferit deocamdată detalii despre identitatea suspectului sau despre posibilele motive ale atacului.

Andrii Parubî, 53 de ani, a fost o figură centrală a politicii ucrainene în ultimul deceniu. Cofondator al partidului „Ucraina Patriei Noastre” și participant activ la protestele Euromaidan din 2013–2014, Parubî a deținut funcția de președinte al Parlamentului (Rada Supremă) între 2016 și 2019.

El a fost cunoscut pentru pozițiile sale ferme pro-europene și pentru sprijinul față de reformele menite să apropie Ucraina de Uniunea Europeană și NATO.

Asasinarea sa a provocat șoc la Kiev și reacții rapide din partea clasei politice ucrainene, care a cerut pedepsirea exemplară a vinovaților.

Anunțul privind arestarea unui suspect intervine la o zi după ce presa ucraineană a relatat că autoritățile au deschis o anchetă penală sub acuzația de omor calificat. Ancheta este coordonată de Procuratura Generală și de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).