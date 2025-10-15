Atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol rusă din Ufa

Rafinăria Ufaorgsintez face parte din compania petrolieră Bashneft, afiliată gigantului energetic de stat rus Gazprom.

Potrivit Astra, locuitorii din zonă au raportat că au văzut fum în apropierea zonei industriale a orașului și că au avut probleme cu serviciul de internet mobil.

Autoritățile ruse declaraseră anterior o amenințare cu drone în regiune și implementaseră măsuri de urgență la aeroportul din Ufa.

Ufa, capitala republicii ruse Bashkortostan, se află la aproximativ 1.300 de kilometri de granița cu Ucraina.

Dacă se confirmă, incidentul ar fi al treilea atac cu drone ucrainene în Bashkortostan în ultima lună.

Pe 24 septembrie, o sursă din domeniul securității ucrainene a declarat pentru The Kyiv Independent că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit o instalație petrolieră din Bashkortostan pentru a doua oară într-o săptămână.

În altă parte, potrivit canalelor locale Telegram, în noaptea de miercuri a fost raportat un atac cu drone și în Volgograd. Locuitorii au afirmat că a fost lovită o rafinărie de petrol.

Ucraina a vizat din ce în ce mai mult infrastructura petrolieră rusă din interiorul Rusiei, folosind drone cu rază lungă de acțiune în efortul de a perturba capacitatea Moscovei de a finanța și aproviziona efortul de război.