Zelenski, despre asasinarea lui Andrii Parubi: Crima fost planificată cu atenție

Președintele Volodimir Zelenski a vorbit despre asasinarea lui Andrii Parubii, fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, precizând că uciderea sa a fost „atent planificată”, dar și că în anchetă sunt angrenate autoritățile ucrainene.

„Oficialii responsabili cu aplicarea legii – ministrul afacerilor interne, procurorul general – îmi raportează în mod regulat. Ei investighează circumstanțele asasinării lui Andrii Parubii. Sunt implicate multe forțe – toate cele necesare”, a precizat președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

„Din păcate, crima a fost planificată cu atenție. Dar se face tot posibilul pentru a rezolva acest caz. Am vorbit și cu Vasyl Maliuk. Serviciul de Securitate al Ucrainei este implicat în anchetă. Le-am dat instrucțiuni să furnizeze publicului informații verificate fără întârziere”, a declarat președintele ucrainean.

Andrii Parubii, fostul președinte al Parlamentului Ucrainean, a fost împușcat sâmbătă, la prânz, în timpul unui atac armat în orașul Lviv.