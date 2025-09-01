Războiul din Ucraina, ziua 1.286. Merz spune că războiul Rusiei în Ucraina „va dura mult timp”/ Putin susține că s-a ajuns la o înțelegere în urma summitului din Alaska

Putin susține că s-a ajuns la o înțelegere în urma summitului din Alaska

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că înțelegerile convenite la întâlnirea cu Donald Trump în Alaska ar putea reprezenta un pas spre soluționarea Războiului din Ucraina, relatează Sky News.

Declarațiile liderului rus au fost făcute la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Tianjin, China, iar acesta a mai adăugat că că a discutat rezultatele întrevederii cu liderul chinez Xi Jinping și cu alți șefi de stat prezenți.

„În acest sens, apreciem profund eforturile și propunerile Chinei și Indiei menite să faciliteze soluționarea crizei ucrainene”, a declarat Putin în cadrul summitului.

Oficialii spun că resturile unei drone au provocat un incendiu la o substație electrică rusească din regiunea Krasnodar

Incendiul a fost rapid stins, iar „rapoartele preliminare nu indică nicio rană”, a declarat administrația regională pe Telegram.

Dimensiunea exactă a atacului și amploarea pagubelor nu sunt cunoscute deocamdată.

Mai multe regiuni din sudul și sud-vestul Rusiei au rămas ore întregi sub alertă aeriană în cursul nopții, potrivit mesajelor difuzate de autoritățile locale.

Europa elaborează „planuri precise” pentru desfășurarea de trupe în Ucraina, cu sprijinul SUA, relatează FT.

„Garanțiile de securitate sunt primordiale și absolut cruciale. Avem o foaie de parcurs clară și am avut un acord la Casa Albă… și această activitate avansează foarte bine”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru Financial Times.

Autoritățile ucrainene l-au arestat pe suspectul în cazul atacului armat asupra politicianului Andrii Parubii.

„Suspectul a depus o mărturie inițială. În prezent, se desfășoară acțiuni urgente de investigare pentru a stabili toate circumstanțele acestei crime”, a anunțat președintele Volodimir Zelenski în primele ore ale zilei de 1 septembrie, scrie Kiyv Independent.

75% dintre ucraineni sunt pregătiți pentru un armistițiu doar dacă sunt oferite garanții de securitate

Un sondaj realizat de Rating Group, realizat în perioada 21-23 august 2025, a constatat că majoritatea ucrainenilor chestionați își doresc pacea și sunt deschiși la anumite concesii, dar numai cu condiția ca țara lor să primească garanții internaționale de securitate.

Merz spune că războiul Rusiei în Ucraina „va dura mult timp”.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat într-un interviu din 31 august că se așteaptă ca războiul Rusiei în Ucraina să dureze mult timp, deoarece majoritatea războaielor se termină cu înfrângere militară sau colaps economic – un scenariu pe care nu îl prevede nici pentru Rusia, nici pentru Ucraina.