Modi şi Putin îşi consolidează relaţia pe fondul tensiunilor dintre India şi SUA

Cei doi lideri au purtat discuţii după sesiunea plenară a summitului SCO, axate pe stabilitate regională, cooperare energetică şi relaţii comerciale. În debutul întâlnirii, Modi a subliniat că parteneriatul cu Moscova rămâne „special şi privilegiat”, iar Putin l-a numit pe premierul indian „prieten drag”, evocând relaţiile strânse dintre cele două state.

Întâlnirea dintre cei doi lideri se petrece după ce administraţia americană a preşedintelui Donald Trump a majorat cu încă 25% tarifele asupra importurilor din India, ajungând la un nivel total de 50%, în semn de nemulţumire faţă de continuarea achiziţiilor de petrol rusesc la preţ redus. Washingtonul avertizează că aceste importuri susţin indirect finanţarea războiului din Ucraina, însă New Delhi le consideră necesare.

Schimburile comerciale dintre India şi Rusia au atins un nivel record de aproximativ 69 de miliarde de dolari în anul financiar 2024/2025, cele două având obiectivul de a atinge 100 de miliarde până în 2030.