Ucraina face profit și din cafele: +75% vânzări de produse auxiliare în rețeaua energetică națională

Vânzările de produse non-carburant din rețeaua de stații de alimentare a companiei Ukrnafta, controlată de statul ucrainean, au crescut cu aproape 75% în prima jumătate a anului 2025 față de aceeași perioadă din 2024.

Anunțul a fost făcut luni de Yuriy Tkachuk, directorul general interimar, pe rețelele de socializare: „Pe grupe de produse: băuturi calde și reci +100%, hot dogi +50%, lichid de parbriz marca Ukrnafta +80%, AdBlue original +35%”, a transmis Tkachuk, citat de agenția Interfax-Ukraine.

Creșterea vânzărilor vine din diversificare și digitalizare

Creșterea semnificativă reflectă strategia companiei de a-și diversifica sursele de venit și de a moderniza infrastructura stațiilor de alimentare. După volumul de carburant tranzacționat, Ukrnafta se află acum în top 3 rețele de distribuție de combustibili din Ucraina.

În plus, compania investește activ în accesul clienților la produse și servicii prin aplicații mobile, stații de alimentare și parteneri, în modernizarea echipamentelor, deschiderea de noi mini-marketuri și extinderea sortimentelor:

„Peste 8.300 de clienți folosesc deja cardurile și voucherele companiei. De la lansarea programului dedicat companiilor și flotelor auto în 2023, am emis 170.000 de carduri, utilizabile în 1.503 stații de alimentare proprii și partenere”, a precizat managerul.

Un alt motor al creșterii este aplicația mobilă Ukrnafta, lansată la finalul anului 2023, care a ajuns deja la 1,5 milioane de utilizatori activi și este instalată zilnic de 3.000 – 4.000 de persoane, ocupând poziții fruntașe în magazinele oficiale de aplicații pentru dispozitivele Apple și Android.

Compania și-a extins rețeaua cu stațiile Glusco, foste active rusești

Ukrnafta este cel mai mare producător de petrol din Ucraina, operând o rețea de 545 de stații de alimentare. Are în portofoliu 1.832 de sonde de petrol și 154 de sonde de gaze, precum și 92 de licențe pentru exploatare industrială. Acționarul majoritar este compania Naftogaz Ukrainy, controlată de statul ucrainean, care deține majoritatea absolută a voturilor în adunarea generală a acționarilor.

În noiembrie 2022, drepturile corporative ale Ukrnafta, deținute anterior de acționari privați, au fost transferate către stat, printr-o decizie a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, iar acțiunile sunt gestionate în prezent de Ministerul Apărării.

În martie 2024, Ukrnafta a preluat și administrarea activelor rețelei Glusco, extinzându-și astfel capacitatea de distribuție la nivel național. Glusco, o rețea de stații de alimentare pe teritoriul Ucrainei, a fost deținută anterior de compania rusă Rosneft. În contextul războiului și al legii marțiale, activele Glusco au fost trecute sub controlul statului ucrainean, ca măsură de securitate energetică, și ulterior transferate către Ukrnafta pentru administrare.