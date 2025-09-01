Asasinarea lui Andrii Parubi. Ucraina acuză Rusia de implicare directă

Oficialii au anunțat luni reținerea unui suspect, un bărbat de 52 de ani din Liov, care ar fi tras opt focuri de armă asupra politicianului, deghizat în curier, titrează Reuters.

Poliția confirmă arestarea unui suspect

Șeful poliției naționale, Ivan Vîhivski, a declarat că atacatorul a planificat minuțios atacul, observând și urmărind victima. „Există implicare rusă”, a afirmat acesta pe Facebook, fără a oferi însă probe directe.

Ministrul de Interne, Ihor Klîmenko, a confirmat că suspectul a fost prins în regiunea Hmelnîțki. Potrivit autorităților, bărbatul nu avea un loc de muncă stabil și ar fi încercat să fugă din țară după crimă. În fotografiile publicate de poliție, acesta apare încătușat, reținut de forțele speciale.

SBU indică o posibilă crimă la comandă

Vadim Onîșhenko, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din regiunea Liov, a declarat că „totul indică o crimă la comandă”. Oficialul a subliniat că există informații care sugerează implicarea serviciilor secrete ruse.

Deși nu este clar dacă suspectul a mărturisit, presa ucraineană notează că acesta ar fi fost șantajat cu informații despre fiul său, dispărut pe front. Anchetatorii verifică și posibile legături cu alte persoane, dar până acum nu au fost identificați complici.

Andrii Parubi, în vârstă de 54 de ani, a fost o figură centrală a protestelor Euromaidan din 2013-2014, care au dus la înlăturarea președintelui pro-rus Viktor Ianukovici. El a fost secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare în 2014 și președinte al parlamentului între 2016 și 2019.

Politicianul va fi înmormântat pe 2 septembrie la cimitirul Lîceakiv din Liov.