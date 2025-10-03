Ucraina acuză serviciile secrete ruse că au ordonat asasinarea lui Andriy Parubiy

SBU a transmis vineri, că bărbatul de 52 de ani acuzat de uciderea lui Andriy Parubiy a acţionat la ordinele Moscovei.

Potrivit anchetatorilor, acesta a fost recrutat de agenţi ruşi în urmă cu mai bine de un an şi a îndeplinit mai multe misiuni de culegere de informaţii, printre care monitorizarea mişcărilor armatei ucrainene.

După testarea loialităţii sale, serviciile ruse i-ar fi ordonat să-l asasineze pe Parubiy şi i-au finanţat pregătirile.

Suspectul ar fi urmărit programul zilnic al politicianului şi ar fi pus la punct un plan de fugă peste graniţă, dar a fost reţinut de autorităţi înainte de a putea părăsi ţara.

El este acum inculpat pentru trădare comisă în condiţii de lege marţială şi riscă închisoare pe viaţă cu confiscarea averii.

Andriy Parubiy, în vârstă de 54 de ani, a fost împuşcat mortal pe 30 august la Lviv, în districtul Frankivskyi, atacatorul trăgând opt focuri de armă dintr-o armă scurtă, scrie Kyiv Independent.

Presa locală a relatat că asasinul s-a deghizat în curier şi s-a deplasat pe o bicicletă electrică.

Parubiy a fost unul dintre liderii Revoluţiei EuroMaidan şi a ocupat funcţii-cheie în stat: secretar al Consiliului de Securitate Naţională şi Apărare în 2014 şi preşedinte al Parlamentului între 2016 şi 2019.

Din 2019 era deputat al partidului de opoziţie Solidaritatea Europeană.