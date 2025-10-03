Războiul din Ucraina, ziua 1318. Livrările de rachete americane Tomahawk către Kiev sunt puțin probabile / Armata rusă a lansat aproape 6.900 de drone asupra Ucrainei în septembrie

Kievul susține că armata rusă a pierdut încă 970 de soldați în război

Pierderile totale ale trupelor ruse de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, până pe 3 octombrie 2025, au ajuns la aproximativ 1.113.430 de militari, potrivit unui bilanț publicat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de Ukrinform.

Doar în ultimele 24 de ore, armata rusă ar fi pierdut 970 de oameni.

În plus, Rusia a pierdut în total 11.225 de tancuri, 23.297 de vehicule blindate de luptă, 33.413 sisteme de artilerie, 1.514 lansatoare multiple de rachete, 1.222 de sisteme de apărare antiaeriană, 427 de avioane, 346 de elicoptere, 66.093 de drone tactice, 3.793 de rachete de croazieră, 28 de nave și bărci, 1 submarin, 63.325 de vehicule și cisterne și 3.970 de unități de echipamente speciale.

Rusia a lansat aproape 6.900 de drone asupra Ucrainei în septembrie

Rusia a utilizat aproape 6.900 de drone în atacurile masive împotriva Ucrainei în luna septembrie, dintre care peste 3.600 au fost de tip Shahed, a anunțat comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski.

„În septembrie, inamicul a folosit aproape 6.900 de drone în atacurile asupra Ucrainei, inclusiv mai mult de 3.600 Shahed”, a scris Sîrski pe Telegram.

Dronele Shahed, concepute inițial în Iran și produse în masă în Rusia sub denumirea Geran-2, au devenit o armă centrală în ofensiva Moscovei, fiind folosite frecvent pentru a lovi orașe, clădiri rezidențiale și alte obiective civile.

„Invadatorii ruși și-au intensificat atacurile asupra zonelor de pe linia frontului și de la graniță. Țintesc activ infrastructura critică și obiective civile”, a precizat Sîrski, adăugând că apărarea ucraineană își îmbunătățește constant metodele de contracarare a valurilor de drone, iar majoritatea aparatelor sunt deja distruse de interceptoare.

De la începutul invaziei pe scară largă, în 2022, Rusia a lansat aproape 50.000 de drone Shahed asupra Ucrainei, atacuri care au ucis peste 250 de civili. Cel mai recent, un atac cu drone rusești asupra orașului Dnipro, pe 30 septembrie, a provocat moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 28 de oameni.

Între timp, Ucraina și-a dezvoltat rapid propria tehnologie de drone pentru a răspunde acestor atacuri. Ministrul Apărării, Denîs Șmîhal, a anunțat că Kievul va putea în curând să folosească cel puțin 1.000 de drone de interceptare pe zi pentru a respinge atacurile rusești.

Livrarea rachetelor americane Tomahawk către Ucraina pare improbabilă, potrivit Reuters

Livrarea rachetelor de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este „puțin probabilă”, a relatat Reuters, citând un oficial american și surse familiare cu procesul. Motivul invocat este că stocurile existente sunt destinate Marinei SUA și altor scopuri strategice.

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat duminică faptul că Washingtonul ia în calcul solicitarea Kievului privind Tomahawk, capabile să lovească ținte adânci pe teritoriul Rusiei, inclusiv Moscova. Totodată, presa internațională a scris că Statele Unite ar urma să furnizeze Ucrainei informații despre infrastructura energetică din interiorul Rusiei.

Reuters precizează însă că există rezerve legate de oportunitatea furnizării acestor rachete cu o rază de acțiune de 2.500 de kilometri. În schimb, Kievul ar putea primi alte sisteme cu rază mai scurtă, iar Washingtonul ar putea permite aliaților europeni să achiziționeze arme cu rază lungă pentru a le transfera Ucrainei.

Publicația amintește că președintele SUA, Donald Trump, și-a schimbat radical discursul în ultimele săptămâni, declarând că Ucraina ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia și numind armata rusă un „tigru de hârtie”.

Decizia SUA de a ajuta Kievul să vizeze infrastructura energetică rusă ar fi un prim rezultat concret al acestei noi poziții.

Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că utilizarea de către Ucraina a rachetelor Tomahawk ar „afecta relațiile dintre Moscova și Washington”.

Un nou centru militar de instruire pentru trupele ucrainene și NATO s-a deschis în Polonia

Camp Jomsborg, un centru comun de instruire pentru trupele ucrainene și NATO, a fost inaugurat în Polonia, a anunțat Ministerul Apărării din Ucraina pe 2 octombrie.

Cu o capacitate de până la 1.200 de militari simultan, Jomsborg este cel mai mare centru de instruire pentru trupele ucrainene.

Centrul va „îmbunătăți schimbul de experiență de luptă între Forțele Armate ale Ucrainei și NATO”, a declarat adjunctul ministrului Apărării, Ievhen Moisiuk. „Aici vom putea împărtăși cu partenerii inclusiv evoluții în utilizarea și contracararea dronelor”

Moisiuk a precizat că centrul a fost creat cu sprijinul partenerilor europeni, în special al Norvegiei, fiind parte din sprijinul general acordat de NATO apărării Ucrainei.

Camp Jomsborg este amplasat într-un poligon militar polonez. În prezent, la fața locului sunt deja staționați 250 de instructori norvegieni, urmând ca în curând să sosească militari din Estonia și din alte state NATO.

Moisiuk a condus delegația ucraineană la ceremonia oficială de deschidere a centrului, desfășurată pe 1 octombrie alături de oficiali ai apărării polonezi.

Inaugurarea centrului are loc la câteva săptămâni după ce Kievul și Varșovia au anunțat că specialiștii ucraineni și polonezi vor exersa pe teritoriul polonez folosirea dronelor și a sistemelor anti-dronă. Necesitatea intensificării cooperării în domeniul războiului cu drone a căpătat o urgență sporită după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie.

Polonia a doborât o parte dintre drone, acesta fiind primul astfel de caz pentru o țară NATO de la începutul războiului pe scară largă din Ucraina.