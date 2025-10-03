Fotojurnalist francez ucis şi un fotograf ucrainean rănit într-un atac cu dronă rusească

Antoni Lallican, reporter şi fotograf din Franţa, a murit pe vineri în urma unui atac ţintit cu dronă de tip FPV lansat de armata rusă.

Alături de el, fotograful ucrainean Heorhii Ivanchenko, membru al Asociaţiei Ucrainene a Fotografilor Profesionişti, a fost rănit şi se află în stare stabilă după o intervenţie chirurgicală, potrivit brigăzii.

Cei doi jurnalişti purtau echipament de protecţie inscripţionat cu „Press”, iar militarii ucraineni au condamnat atacul, pe care îl consideră o încălcare gravă a dreptului umanitar internaţional.

Reporters Without Borders (RSF) a raportat că, de la începutul invaziei pe scară largă, forţele ruse au ucis cel puţin 13 jurnalişti şi au rănit aproape 50, documentând aproape 150 de cazuri de abuzuri împotriva presei.

Antoni Lallican, stabilit la Paris, era cunoscut pentru reportajele sale despre probleme sociale şi umanitare din zone de conflict.

A ajuns în Ucraina în martie 2022 şi a documentat în special efectele războiului în Donbas, scrie Kyiv Independent.

Brigada 4 Mecanizată a transmis condoleanţe familiei şi colegilor jurnalistului francez, subliniind că atacul demonstrează încă o dată „cinismul şi brutalitatea” armatei ruse.