Viktor Orban se opune din nou aderării Ucrainei la UE: „Nu vrem să murim pentru Kiev”

Viktor Orban şi-a reafirmat opoziţia faţă de integrarea europeană a Ucrainei, într-un interviu acordat postului public Kossuth Radio.

„Ucraina este o ţară cu un destin foarte greu. De ce ar trebui să împărtăşim şi noi acest destin? Avem propriul nostru drum, mult mai uşor decât cel al ucrainenilor”, a spus premierul ungar.

Orban a argumentat că aderarea Ucrainei ar obliga statele membre să preia şi povara războiului cu Rusia: „Dacă eşti într-un sistem federal cu cineva şi acel cineva este atacat, trebuie să trimiţi soldaţi. Iar noi nu vrem asta pentru tinerii noştri. Nu vrem să murim pentru Ucraina.”

Guvernul de la Budapesta a fost printre puţinele din Europa care şi-au păstrat relaţiile strânse cu Moscova după invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

De atunci, Ungaria a blocat în repetate rânduri sancţiuni europene împotriva Rusiei şi a frânat procesul de aderare al Kievului.

Conform Kyiv Independent, premierul ungar a criticat şi strategia actuală a UE de a sprijini militar şi financiar Ucraina pe termen lung, pe care a catalogat-o drept „o iluzie” bazată pe presupuneri false despre prăbuşirea economiei ruse.

În schimb, Orban a cerut încetarea focului şi deschiderea negocierilor de pace.

Declaraţiile vin în contextul în care preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, caută soluţii pentru a depăşi veto-ul Ungariei.