Ursula von der Leyen: Sancțiunile europene afectează enorm economia rusă

„Analiza noastră economică este foarte clară. Sancțiunile afectează enorm economia rusă. Dacă ne uităm la dobândă, este la 20%. Dacă ne uităm la inflație, este la 10%. Am avut, de asemenea, cazul în care ministrul rus pentru dezvoltarea economică a afirmat în publi că Rusia este pe calea recesiunii”, afirmă Ursula von der Leyen.

Ea spune că economia de război suprasolicitată a Rusiei „ajunge la limite”.

„Dar mai este un lucru mai interesant – când vorbim direct cu partenerii, spuneau că principala îngrijorare a rușilor este să se ridice sancțiunile. Deci aceste sancțiuni îi afectează”, încheie von der Leyen.