Zelenski anunță livrări mai rapide de apărare aeriană după atacurile mortale ale Rusiei

Anunțul a venit după intensificarea loviturilor rusești asupra infrastructurii civile, inclusiv atacul din 28 august asupra Kievului, în urma căruia au murit 25 de persoane.

„Accelerăm furnizarea de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru a spori protecția împotriva rachetelor”, a scris Zelenski pe X, fără a menționa un acord concret. „Contăm pe eforturile maxime ale diplomaților ucraineni în contactele cu partenerii”.

Zelenski i-a cerut secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, să coordoneze achiziția de sisteme suplimentare cu rază scurtă și medie de acțiune, împreună cu oficialii guvernamentali, autoritățile regionale și companiile energetice, precum și să crească finanțarea pentru producătorii de drone.

Președintele a mai spus că Ucraina pregătește o reuniune a Statului Major Tehnologic cu producătorii interni de rachete, drone și sisteme de apărare antiaeriană.

„Prioritatea este interceptarea ‘Shahed-urilor’”, a scris el. „Am discutat, de asemenea, despre protecția rețelelor și a instalațiilor energetice din comunitățile de pe linia frontului și din zonele de graniță, precum și despre sursele de alimentare de rezervă”.

Dronele de tip Shahed, produse în masă de Rusia pe baza unor proiecte iraniene, au devenit un element central al atacurilor sale pe distanță lungă. În noaptea de 31 august, Rusia a lovit rețeaua energetică a regiunii Odesa cu aceste drone, lăsând peste 29.000 de consumatori fără electricitate.

Contracararea dronelor Shahed a devenit o prioritate esențială a apărării Ucrainei pentru anul 2025, în condițiile în care Rusia își intensifică producția de drone.