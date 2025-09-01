Ucraina suspectează implicarea Rusiei în asasinarea lui Parubî, fostul președinte al parlamentului

Parubî a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Lviv, în vestul Ucrainei, iar președintele Volodimir Zelenski a anunțat anterior că un suspect a fost arestat pentru ceea ce a numit „o crimă oribilă” care afectează „securitatea unei țări aflate în război”.

„Știm că această crimă nu a fost accidentală. Există implicare rusă. Toți vor răspunde în fața legii”, a scris Vyhivski pe Facebook, potrivit Reuters.

Ministrul de Interne Ihor Klymenko a precizat pe Telegram că presupusul trăgător a fost reținut peste noapte în regiunea Hmelnițki, în vestul Ucrainei. „Multe detalii nu pot fi dezvăluite în acest moment. Pot spune doar că crima a fost planificată cu atenție: mișcările victimei au fost studiate, a fost trasat un traseu și gândit un plan de evadare”, a spus Klymenko.

Șeful poliției a adăugat că suspectul s-a deghizat în curier și a deschis focul asupra lui Parubî în plină zi, trăgând de opt ori și asigurându-se că victima era moartă. „A petrecut mult timp pregătindu-se, urmărind, planificând și, în final, tragând. Ne-a luat doar 36 de ore să-l depistăm și să-l arestăm”, a mai spus Vyhivski.

Parubî, unul din liderii protestelor pro-europene din 2013-2014

Poliția a publicat două fotografii de la locul arestării, în care doi ofițeri de forțe speciale țin de brațe un bărbat încătușat, dezbrăcat până la talie, cu spatele la cameră și fața neclară.

Parubî, în vârstă de 54 de ani, a fost membru al Parlamentului Ucrainei și președinte al acestuia între aprilie 2016 și august 2019. El a fost unul dintre liderii protestelor din 2013-2014 care cereau apropierea de Uniunea Europeană, ce au dus la înlăturarea președintelui pro-rus Viktor Ianukovici. De asemenea, Parubî a fost secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare în perioada februarie–august 2014, când Rusia a anexat Crimeea, iar separatiști susținuți de Moscova au început conflictul în estul Ucrainei.