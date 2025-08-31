Războiul din Ucraina, ziua 1.285. Șeful serviciilor secrete ucrainene avertizează asupra valului de dezinformare rus / Oficialii americani consideră că Europa prelungește războiul din Ucraina

Un atac cu drone rusești în timpul nopții a întrerupt alimentarea cu energie electrică a mii de locuitori din Odesa

Un atac cu drone rusești în timpul nopții a avariat o instalație electrică în apropierea orașului Odesa, din sudul Ucrainei, lăsând peste 29.000 de consumatori fără energie electrică în această dimineață, a declarat guvernatorul regiunii.

Cel mai grav afectat a fost orașul Cernomorsk, situat în imediata apropiere a orașului Odesa, unde atacul a avariat și case rezidențiale și clădiri administrative, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Generalul rus revendică câștiguri teritoriale în sectorul estic

Rusia a efectuat mai multe atacuri asupra instalațiilor militare ale Ucrainei în această primăvară și vară, a declarat ieri cel mai înalt oficial militar al său, oferind detalii despre avansul trupelor sale.

Rusia a efectuat 76 de atacuri țintite asupra instalațiilor militare și industriale ucrainene în această primăvară și vară, concentrându-se pe distrugerea locațiilor unde se produc sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune și drone, a declarat generalul Valery Gerasimov în fața adjuncților săi, într-un discurs publicat de Ministerul Apărării.

Forțele ruse nu au reușit să preia controlul deplin asupra niciunui oraș ucrainean în timpul verii, afirmă Ucraina

Forțele armate ucrainene au declarat duminică că, în ciuda afirmațiilor Moscovei privind o ofensivă de vară reușită, forțele ruse nu au reușit să preia controlul deplin asupra niciunui oraș ucrainean important și au „exagerat grosolan” cifrele privind teritoriile capturate.

Șeful Statului Major General al Rusiei, Valery Gerasimov, a declarat sâmbătă că, din martie, Rusia a capturat peste 3.500 km pătrați de teritoriu în Ucraina și a preluat controlul asupra a 149 de sate.

Statul Major General: Rusia a pierdut 1.082.140 de soldați în Ucraina din 24 februarie 2022

Numărul include 810 victime suferite de forțele ruse în ultima zi.

Forțele ucrainene eliberează un sat din apropierea orașului Kupiansk, în regiunea Harkov

Pozițiile permiteau anterior trupelor ruse să controleze drumul care duce la Kupiansk, la aproximativ 104 kilometri (65 mile) est de Harkov, capitala regională.

Oficialii americani consideră că Europa prelungește războiul din Ucraina – raport

Unii înalți oficiali ai Casei Albe au impresia că liderii europeni anulează progresele realizate în culise, în timp ce susțin eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a raportat Axios.

Potrivit raportului, oficialii americani sunt din ce în ce mai nerăbdători față de liderii europeni, pe care îi acuză că îi împing pe cei de la Kiev să aștepte o „înțelegere mai bună” cu Moscova.

Putin „păcălește” liderii mondiali, afirmă Zelenski după atacurile masive asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că îi păcălește pe liderii mondiali să treacă de partea sa, după ce un atac masiv cu 582 de drone și rachete a ucis o persoană și a rănit zeci de alte persoane.

„Au avut loc două atacuri de amploare din partea Rusiei în această săptămână – acțiuni absolut obraznice, prin care Rusia demonstrează că, fără presiune din partea lumii, războiul nu se va sfârși. Și toate acestea sunt semnale clare pentru Statele Unite, pentru Europa și pentru liderii care se află în aceste zile în China și se vor întâlni cu Putin”, a declarat Zelenski în discursul său de aseară.

Putin ajunge în China pentru summitul regional privind securitatea, găzduit de Xi Jinping

Postul public de televiziune chinez CCTV a descris relațiile dintre China și Rusia ca fiind „cele mai bune din istorie”, numindu-le „cele mai stabile, mature și semnificative din punct de vedere strategic dintre țările majore”.

Șeful serviciilor secrete ucrainene avertizează asupra valului de dezinformare rus înaintea exercițiilor militare Zapad-2025

Kyrylo Budanov a declarat că viitoarele exerciții comune, care vor începe în două săptămâni, vor reprezenta o provocare atât pentru Ucraina, cât și pentru țările europene, în special prin ceea ce el a descris ca „influență cognitivă”.

Un soldat rus ar fi executat un civil neînarmat în regiunea Donețk, arată imaginile video

Corpul 1 Azov a declarat că victima era în mod clar îmbrăcată în haine civile și neînarmată, calificând incidentul drept o încălcare directă a Convenției de la Geneva privind protecția civililor.

UE ia în considerare înghețarea activelor rusești pentru Ucraina, dar exclude confiscarea acestora pentru moment

Blocul a înghețat aproximativ 210 miliarde de euro (245,85 miliarde de dolari) din activele rusești în cadrul sancțiunilor impuse pentru invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.