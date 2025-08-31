Von der Leyen: Europa elaborează planuri „precise” pentru trimiterea de trupe în Ucraina

Ursula von der Leyen a făcut aceste declarații într-un interviu acordat Financial Times publicat duminică.

„Președintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezență americană ca parte a măsurilor de sprijin”, a declarat von der Leyen, adăugând că „acest lucru a fost foarte clar și afirmat în repetate rânduri”.

Desfășurarea va include potențial zeci de mii de soldați europeni, susținuți de asistența SUA, inclusiv sisteme de control și comandă și resurse de informații și supraveghere, se arată în raport, adăugând că acest acord a fost convenit la o întâlnire între președintele SUA Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni de rang înalt, luna trecută.

Liderii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, secretarul general al NATO Mark Rutte și von der Leyen, sunt așteptați să se reunească joi la Paris, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron, pentru a continua discuțiile la nivel înalt privind Ucraina, a anunțat FT, citând trei diplomați informați cu privire la aceste planuri.