Zelenski îndeamnă la presiuni asupra Moscovei „pentru a o forța să pună capăt terorii”

Președintele Zelenski a precizat duminică după-amiază: „Este esențial ca toți cei care apreciază viața umană să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a o forța să pună capăt terorii și să se angajeze într-un proces de pace semnificativ”, se arată într-un mesaj oficial postat pe X de președintele Ucrainei.

Afirmațiile președintelui vin ca răspuns la un mesaj de pace adresat, în urmă cu câteva ore de Suveranul Pontif Papa Leon al XIV-lea.

„Războiul din Ucraina continuă să semene moarte și distrugere. Îmi reînnoiesc apropierea față de poporul ucrainean și față de toate familiile îndoliate. Vă rog pe toți să nu cedați indiferenței, ci să vă apropiați de ei prin rugăciune și gesturi concrete de caritate.

Reiterăm cu tărie apelul nostru urgent pentru încetarea imediată a focului și pentru un angajament serios în favoarea dialogului. Este momentul ca cei responsabili să renunțe la logica armelor și să aleagă calea negocierilor și a păcii, cu sprijinul comunității internaționale. Vocea armelor trebuie să fie redusă la tăcere, iar vocea fraternității și a justiției trebuie să se facă auzită”, a fost mesajul publicat de Papa Leon pe X.

Președintele Zelenski a precizat, în postarea sa, că Ucraina împărtășește „pe depin apelul la pace”.

„Împărtășim pe deplin apelul Sanctității Sale pentru un armistițiu imediat și îndemnăm Rusia să ia măsuri concrete pentru a pune capăt uciderilor și a permite diplomației să-și facă treaba. Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început și refuză să-l încheie”, a precizat președintele Volodimir Zelenski.