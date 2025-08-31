Lituania intalează „dinți de dragon” la graniță pentru a se feri de agresiunea rusă

Lituania a instalat protecții împotriva tancurilor la granița cu provincia rusă Kaliningrad, ca parte a unor măsuri de protecție mai ample luate cu scopul de a descuraja agresiunea rusă, potrivit informațiilor publicate sâmbătă de Ministerul Apărării din Lituania, citat de Euronews.

„Barierele instalate sunt doar o parte dintr-un ansamblu mai mare și mai complex. Pornim de la nivelul tactic — obstacole specifice la frontieră — și ulterior vom combina întregul plan tehnic într-un singur sistem conceptual”, a precizat Raimundas Vaiksnoras, comandantul armatei din Lituania.

Today, Lithuania set up a blockade on and near the bridge in 🇱🇹Panemunė, linking Lithuania & Russia. Demonstrating our new military counter-mobility measures, the setup includes mines, hedgehogs, dragon’s teeth, etc. This is a precautionary step to ensure more effective defence. pic.twitter.com/S82UaU6rEf — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 5, 2024

La podul cu Panemunė, care desparte Lituania de Kaliningrad, au fost instalate obstacole de frontieră precum mine, „arici” și „dinți de dragon”. Proiectul a fost demarat de autoritățile lituaniene încă din septembrie anul trecut, iar în acest weekend instalarea protecțiilor a fost finalizată.

La demararea proiectului Ministerul Apărării din Lituania a precizat că decizia de instalare tehnologiilor militare de apărare a fost luată ca „măsură de precauție menită să asigure o apărare mai eficientă”.

Armata Lituaniei încearcă să prevină riscul unei posibile invazii, intalând obstacole terestre la punctele de trecere a frontierei care sunt neutilizate. Același lucru s-a întâmplat și la mai multe frontiere cu Belarus.

Statele baltice, Estonia, Letonia și Lituania sunt membre NATO și se învecinează cu Rusia. Letonia și Lituania sunt învecinate și cu Belarus. Cele trei state, care au fost anterior sub ocupație URSS, s-au pregătit pentru o eventuală amenințare încă de la începutul Războiului din Ucraina.