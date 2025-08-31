Nicușor Dan confirmă sprijinul României pentru Ucraina, dar exclude trimiterea de soldați

Într-o intervenție la Pro TV Chișinău, Dan a enumerat principalele forme de ajutor oferite de România: găzduirea multor refugiați ucraineni în special în prima fază a conflictului, furnizarea de echipament militar și transformarea țării într-un hub pentru ajutorul militar și umanitar către Ucraina.

„Lucrurile acestea continuă. Am sprijinit Ucraina prin mijloace diplomatice”, a precizat șeful statului.

Președintele a fost categoric însă în privința limitelor acestui sprijin.

„Există o decizie a forțelor politice din România de a nu trimite soldați. Asta e o chestiune pe care nu o să o facem”, a declarat Dan.

În schimb, România și Polonia au dezvoltat hub-uri logistice importante pentru sprijinirea Ucrainei. Dan a subliniat rolul strategic al portului Constanța la Marea Neagră și importanța Dunării ca mijloc pentru reconstrucția Ucrainei.

„Fără să intrăm în zona militară, pe logistica militară România a lucrat foarte mult în perioada aceasta”, a concluzionat președintele.