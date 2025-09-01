Liderii „Coaliției celor dispuși” se reunesc joi pentru a discuta viitorul războiului din Ucraina

Palatul Elysee a confirmat oficial, luni, că „Coaliția celor dispuși” se va întâlni joi pentru a analiza următorii pași în contextul războiului din Ucraina, informație publicată inițial de AFP.

Reuniunea va avea loc într-un format hibrid și va fi coprezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer.

Potrivit comunicatului, discuțiile vor viza în special acordarea de garanții de securitate Ucrainei și coordonarea unui răspuns comun al aliaților la refuzul Moscovei de a înceta ostilitățile.

La reuniune este așteptată și participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care va interveni în cadrul sesiunilor pentru a susține necesitatea unui front unit în fața agresiunii ruse.