Elevii din Ucraina încep noul an școlar în clase subterane

Pentru elevii din Ucraina, începutul noului an școlar are loc în condiții neobișnuite, dar necesare: orele se desfășoară în buncăre și subsoluri, pentru a-i proteja de bombardamentele rusești.

În satul Bobryk, aflat aproape de linia frontului, o școală întreagă a fost mutată în subsolul unei clădiri administrative, transformată în spațiu de studiu.

Mutarea a avut loc în urmă cu doi ani, când alertele aeriene durau și până la 20 de ore, paralizând activitatea școlară.

Acum, încăperile improvizate au ventilație, electricitate și podele noi, dar lipsesc ferestrele și ușile.

În locul liniștii, corul vocilor copiilor umple spațiul îngust, unde clasele sunt separate doar de folii de plastic.

În prima zi de școală, elevii au venit în cămăși tradiționale, iar profesorii și-au primit buchetele de flori, după obiceiul ucrainean.

„Trebuie să facem totul ca această generație să nu fie pierdută. Timpul nu poate fi recuperat,” a declarat directorul Oleksii Korenivskyi.

Școala are puțin peste 100 de elevi, iar fiecare plecare este resimțită.

Aproximativ 10% dintre copii au părăsit deja localitatea din cauza războiului.

Printre cei care se pregătesc să plece se află Vlada Mykhailyk, de 15 ani, care se va muta în Austria împreună cu fratele ei.

„Între online și subsol, aleg subsolul. Acolo e mai bine,” a spus ea.

Pentu cei mai mici, viața merge înainte. Între povești despre vacanțe cu biciclete sau prieteni noi, un elev a amintit totuși: „Un dron Shahed a fost doborât deasupra noastră și au căzut fragmente.”