Putin învinovățește Vestul, dar și NATO pentru invazia Rusiei în Ucraina

Putin a învinovățit în mod deschis țările vestice, dar și NATO pentru invazia în Ucraina în discursul său din cadrul Summitului de Cooperare și Organizare Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, în China.

Președintele rus le-a spus celor prezenți că invazia din Ucraina începută din 2022 este răspunsul venit în urma „unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost sprijinită și provocată de țările Vestice”. Acesta a oferit ca referință protestele Euromaidan din Kiev, care s-au încheiat în 2014 cu demiterea președintelui pro-Kremlin Viktor Yanukovych.

„Al doilea motiv al crizei îl reprezintă încercările constante ale Occidentului de a atrage Ucraina în NATO”, a susținut președintele rus.

Președintele rus a lansat în repetate rânduri acuzații similare în trecut, fără a furniza dovezi, potrivit Euronews.

Summitul OCS, găzduit de preşedintele Xi Jinping, reuneşte aproximativ 20 de lideri mondiali. Pentru liderul de la Kremlin, evenimentul este o oportunitate de a obţine sprijin diplomatic, în contextul sancţiunilor impuse de Occident după începrea invaziei din Ucraina.