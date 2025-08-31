Putin a sosit în China pentru summitul de securitate al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai

Conform Reuters, preşedintele rus Vladimir Putin a fost întâmpinat cu covor roşu la Tianjin, în nordul Chinei, la începutul unei vizite de patru zile, considerate rare pentru liderul de la Kremlin.

Potrivit imaginilor difuzate de agenţia TASS, Putin a fost primit pe aeroport de oficiali de rang înalt ai oraşului-port, semn al importanţei pe care China o acordă acestui eveniment.

Summitul OCS, găzduit de preşedintele Xi Jinping, reuneşte aproximativ 20 de lideri mondiali, inclusiv premierul indian Narendra Modi, fiind cel mai amplu de la înfiinţarea organizaţiei în 2001.

În ultimii ani, blocul, născut iniţial dintr-o cooperare pe securitate şi combaterea terorismului, şi-a extins agenda către colaborare economică şi militară, având în prezent 10 membri permanenţi şi 16 state observatoare sau partenere de dialog.

China descrie relaţiile cu Rusia ca fiind „cele mai bune din istorie” şi consideră summitul o platformă pentru a demonstra cum ar putea arăta o ordine internaţională „post-americană”.

Pentru Moscova, întâlnirea este o oportunitate de a obţine sprijin diplomatic, în contextul sancţiunilor occidentale impuse după invadarea Ucrainei.