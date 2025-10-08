Anglia: Bărbat de 33 de ani, internat de urgență după ce a mâncat 3 kilograme de jeleuri Haribo cu aromă de Coca-Cola

Un antreprenor britanic în vârstă de 33 de ani a ajuns la spital cu dureri abdominale severe după ce a consumat trei kilograme de jeleuri Haribo Coca Cola în doar trei seri, ingerând peste 10.000 de calorii aproape exclusiv sub formă de zahăr.

Nathan Rimmington, din Yorkshire, a cumpărat punga de bomboane pentru a-și satisface pofta de dulce din miezul nopții. După ce le-a consumat pe toate în următoarele două seri, proprietarul companiei de transport a leșinat pe podea cu dureri de stomac insuportabile, însoțite de crampe și fluctuații de temperatură.

„Durerea era agonizantă, nu puteam să mă dau jos din pat, transpiram… era oribil”, a declarat Rimmington. „M-am dus la doctor și a trebuit să mă întind pe podeaua sălii de așteptare, pentru că aveam dureri foarte mari”, conform Daily Mail.

Inițial, bărbatul a crezut că friptura pe care o mâncase duminică îl îmbolnăvise.

Testele au arătat că tensiunea arterială era foarte mare și a fost transportat de urgență la spital. Când medicii l-au întrebat ce a mâncat, el a menționat friptura, dar apoi medicii i-au atras atenția că avea multă gelatină în organism.

„M-au întrebat câte și le-am spus trei kilograme. Nu credeam că este o problemă”, a relatat pacientul.

Bărbatul de 33 de ani a fost diagnosticat cu diverticulită acută, o afecțiune care afectează intestinul gros, provocând dureri abdominale, febră mare și chiar sângerări rectale.