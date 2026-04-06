Antarctica are rezerve uriașe de aur, argint, cupru și fier. Un tratat semnat și de România interzice exploatarea lor

Antarctica are rezerve uriașe de aur, argint, cupru și fier. Un tratat semnat și de România interzice exploatarea lor

Antarctica are rezerve uriașe de aur, argint, cupru și fier care ar putea fi exploatate pe măsură ce gheața se topește. Totuși, exploatarea este interzisă printr-un tratat internațional semnat de mai mute țări, inclusiv România. Situația s-ar putea schimba în viitor.
Antarctica are rezerve uriașe de aur, argint, cupru și fier. Un tratat semnat și de România interzice exploatarea lor
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
06 apr. 2026, 08:53, Știri externe

Topirea gheții, reapariția terenurilor și creșterea nivelului mărilor vor schimba statutul Antarcticii, arată o nouă cercetare citată de Live Science. Este vorba despre un studiu publicat în Nature Climate Change care încearcă să prezinte forma continentului sudic fără gheață. Rezultatele dezvăluie că schimbările climatice ar putea scoate la iveală resurse minerale valoroase, iar asta va duce la renegocierea tratatelor internaționale care vizează Antarctica.

Este primul studiu de acest tip despre Antarctica. Experții estimează că până în anul 2300 o porțiune uriașă va rămâne fără gheață dezvăluind munți, văi și canioane.

În zonă se află depozite de cupru, aur, argint, fier și platină. Resursele se află pe teritoriile revendicate de Argentina, Chile și Regatul Unit, dar exploatarea este interzisă prin Tratatul Antarctic. Totuși, situația s-ar putea schimba după anul 2048 atunci când semnatarii vor avea voie să solicite o revizuire a protocolului.

Tratatul Antarctic a fost semnat de 47 de țări, inclusiv România. Acesta a intrat în vigoare în 1961 și are rolul de a reglementa statutul teritoriului situat la sud de paralela 60°. Practic, teritoriul este dedicat exclusiv păcii și cercetării științifice deoarece interzice activitățile militare și exploatarea resurselor minerale și limitează prezența umană.

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Ce animal de companie să îi cumperi copilului tău, în funcție de vârsta lui
Gandul
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Alimentul aparent banal care ar trebui strict interzis copiilor, potrivit celebrului medic pediatru Mihai Craiu
CSID
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor