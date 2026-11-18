Prim-ministrul Anutin Charnvirakul a ordonat marți seară agențiilor guvernamentale să găsească surse alternative de apă și să monitorizeze îndeaproape calitatea apei de la robinet în provincia Chiang Rai, a declarat o purtătoare de cuvânt a guvernului, potrivit Le Figaro.

Furnizarea de apă curentă pentru 14 sate din districtul Mae Sai, lângă granița cu Myanmar (fostă Birmania), a fost suspendată la începutul acestei luni, după ce în rețeaua locală de distribuție au fost descoperite niveluri de arsenic de 30 de ori mai mari decât limita de siguranță. Autoritățile au trimis deja două cisterne pentru a furniza apă potabilă locuitorilor, în timp ce guvernul explorează surse alternative de apă din râu.

Sedimentele încărcate cu arsenic de la minele de aur din Myanmar

Cercetătorii de la Universitatea Naresuan au afirmat săptămâna trecută, pe baza analizelor chimice și a modelelor satelitare, că o mare parte din sedimentele încărcate cu arsenic găsite în râul Sai, un afluent al Mekongului, provin din minele de aur din Myanmar. Războiul civil în curs de desfășurare de acolo alimentează exploatarea nereglementată a resurselor naturale, inclusiv a elementelor de pământuri rare utilizate în smartphone-uri, turbine eoliene, vehicule electrice și alte tehnologii.

Ministrul thailandez de externe, Sihasak Phuangketkeow, a vorbit despre o creștere „dramatică” a poluării râului Sai în timpul unei vizite oficiale în Myanmar, săptămâna trecută. El a atribuit poluarea „apelor uzate provenite din activitățile miniere”, adăugând că este o „chestiune urgentă care necesită atenție urgentă”.

Guvernul thailandez declară că a discutat problema și cu Beijingul, întrucât multe companii implicate în activități miniere beneficiază de investiții chineze, potrivit experților. Îngrijorările cresc cu privire la răspândirea acestei poluări de-a lungul fluviului Mekong, de care depind milioane de oameni din mai multe țări pentru agricultură și viața de zi cu zi. Autoritățile thailandeze au raportat că a fost detectat arsenic în urina a 17 dintre cele 177 de persoane testate în octombrie în provincia Nong Khai, la sute de kilometri de granița cu Birmania.