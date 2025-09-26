Arabia Saudită: 90 de milioane de dolari alocați pentru sprijinirea Autorității Palestiniene

Ministrul de externe saudit, prințul Faisal bin Farhan Al Saud, a declarat la o conferință de presă organizată la New York, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, că noua coaliție internațională are rolul de a asigura sprijin financiar direct pentru Autoritatea Palestiniană (PA).

„Această coaliție reunește mai mulți parteneri importanți și va oferi sprijin imediat PA,” a precizat oficialul saudit.

Prințul Faisal a anunțat că Arabia Saudită va contribui cu 90 de milioane de dolari la acest efort comun, fără a oferi detalii suplimentare despre calendarul plăților sau lista completă a partenerilor implicați. Inițiativa vine pe fondul eforturilor internaționale de susținere a stabilității economice și politice a teritoriilor palestiniene.