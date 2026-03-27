Arctica pierde o suprafață uriașă de gheață: record negativ înregistrat în această iarnă

În mod normal, gheața arctică atinge extinderea maximă în luna martie, după luni întregi de temperaturi scăzute și întuneric polar, scrie CNN. În 2026, însă, această extindere a fost mult mai redusă decât media istorică. Datele colectate de NASA și de Centrul Național pentru Date despre Zăpadă și Gheață (NSIDC) arată că suprafața gheții marine a ajuns la aproximativ 5,52 milioane de mile pătrate. Este cu circa 9% mai puțin decât media înregistrată între 1981 și 2010.

Comparativ cu valorile obișnuite, lipsește o suprafață de gheață de aproximativ 500.000 de mile pătrate. Ar fi o zonă de aproape două ori mai mare decât statul american Texas.

Tendința de scădere continuă de decenii

Nivelul scăzut din acest an se situează foarte aproape de recordul negativ înregistrat anul trecut. Este considerat cel mai mic maxim de iarnă observat de când există măsurători satelitare, începând din 1979. Cercetătorii spun că un singur an cu valori reduse nu reprezintă neapărat o schimbare majoră. Totuși, datele pe termen lung arată o tendință clară de scădere a gheții arctice. În ultimii 19 ani, nivelurile de gheață marină au fost constant printre cele mai scăzute din istorie.

Gheața arctică joacă un rol important în echilibrul climatic al planetei. Suprafața sa albă reflectă o mare parte din radiația solară înapoi în spațiu. Pe măsură ce gheața dispare, oceanul întunecat absoarbe mai multă căldură. Iar acest fenomen accelerează încălzirea globală și influențează tiparele meteorologice la nivel mondial. Potrivit specialiștilor, reducerea continuă a gheții arctice este unul dintre cele mai clare semnale ale schimbărilor climatice provocate de emisiile de gaze cu efect de seră.

Arctica ar putea rămâne fără gheață vara până în 2050

Un studiu publicat în 2023 sugerează că Oceanul Arctic ar putea deveni aproape complet lipsit de gheață în timpul verii până în jurul anului 2050. Procesul se va produce chiar dacă emisiile globale de carbon ar fi reduse semnificativ. Oamenii de știință avertizează că pierderea gheții din Arctica nu este doar un fenomen regional, ci unul cu consecințe globale asupra climatului, ecosistemelor și nivelului mărilor.