Armani despre Giorgia Meloni: „Nu le are, dar e ca și cum le-ar avea”!

Riguros și disciplinat, sobru și perfecționist, Armani s-a impus prin stilul minimalist, din punct de vedere estetic și personal, și prin natura sa discretă, rezervată.

„Am făcut întotdeauna lucrurile în propriul meu fel și nu datorez nimic nimănui”, obișnuia să spună Armani, „îmi păstrez cu sfințenie independența. Este ceea ce am eu mai prețios: pasiunea, riscul, tenacitatea, consistența”.

Carismaticul și sobrul Armani a fost, de-a lungul timpului, întrebat ce crede despre diverse figuri politice.

Un articol-sinteză din Politico amintește despre episodul de la Milano Fashion Week din 2024, când, întrebat ce crede despre Giorgia Meloni, acesta a răspuns: „Cred că are elemente importante în personalitatea ei. Are… apoi a făcut cu mâna semnele a două bile, sugerând că are „bile” politice.

„Nu le are, dar e ca și cum le-ar avea”, a spus „Il Re della Moda” (Regele Modei).

Meloni se îmbracă de la Armani

„În ceea ce privește politica și strategiile pe care guvernul ei le pune în aplicare, nu sunt atât de avizat”, a adăugat el.

„Mă deranjează uneori să o văd atât de mică și firavă în Europa, printre atâția domni statuari și eleganți; ea e acolo, în jacheta ei mică, dar are un chip frumos.”

De altfel, Meloni a purtat Armani nu doar o dată la evenimentele politice sau de presă. La o conferință de presă, prima a Cabinetului său, Meloni a purtat Armani și tot pe Armani a mers și la prima întâlnire cu liderii UE de la Bruxelles.

În 2021, președintele Italiei, Sergio Mattarella, și premierul Mario Draghi au vizitat Parisul, în prima lor deplasare în afara țării de la pandemie, și s-au întâlnit cu Armani.

El l-a descris pe Mattarella drept „o persoană foarte amabilă. Înțelege că noi dăm tot ce avem mai bun – adică oamenii care lucrează în industria mea – că vrem să revenim la ceea ce eram. Vom reuși”, a spus atunci Armani.

„Femeile trebuie să folosească moda, nu moda să le folosească pe femei”

Despre Berlusconi, care a murit în 2023, Armani spunea că „mereu i-a admirat flerul de lider, capacitatea de a-i face pe oamnei să creadă în el, și spiritul său de antreprenor”.

Cu toate acestea, cu mulți ani înainte, în 2013, Armani spusese despre Berlusconi că e „un tip vulgar. Felul în care vorbește! Și femeile lui!”.

Întrebat dacă ar îmbrăca-o pe Melania Trump, Armani a spus: „Ăsta-i jobul meu! De ce să nu îmbrac o femeie frumoasă, dacă-mi cere asta? Acest lucru merge dincolo de politică”, a spus Regele Modei, care spunea mereu că „femeile trebuie să folosească moda, nu moda să le folosească pe femei”.