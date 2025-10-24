Armata SUA a trimis bombardiere supersonice B-1 până la țărmul Venezuelei

Armata americană a concentrat o forță neobișnuit de mare în Marea Caraibelor și în apele din largul Venezuelei, ceea ce a alimentat speculațiile că Donald Trump ar putea încerca răsturnarea liderului venezuelean Nicolás Maduro.

Maduro este acuzat de narcoterorism în SUA.

La aceste speculații se adaugă faptul că, din începutul lunii septembrie, forțele americane au efectuat lovituri letale asupra unor vase în apele din largul Venezuelei, pe care Trump le-a descris ca traficanți de droguri.

Conform datelor de urmărire a zborurilor, o pereche de bombardiere B-1 Lancer a decolat de la baza aeriană Dyess din Texas joi și a zburat prin Caraibe până la țărmul Venezuelei, potrivit AP.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta operațiuni militare sensibile, a confirmat că a avut loc un zbor de antrenament cu B-1 în Caraibe.

Bombardierul B-1 poate transporta mai multe bombe decât orice alt avion din inventarul SUA

Un zbor similar, cu bombardiere B-52 Stratofortress, mai lente, a fost efectuat în regiune săptămâna trecută. Bombardierele au fost însoțite de avioane de vânătoare furtiv F-35B ale Corpului Marinei, o escadrilă este în prezent dislocată în Puerto Rico, pentru ceea ce Pentagonul a numit o „demonstrație de atac cu bombardiere”, ilustrată în fotografii postate online.

Când a fost întrebat despre zborul B-1 de joi și dacă scopul a fost creșterea presiunii militare asupra Venezuelei, Trump a spus: „este fals, dar nu suntem mulțumiți de Venezuela din multe motive. Drogurile sunt unul dintre ele”.

Armata americană din Caraibe include opt nave de război, avioane de patrulare maritimă P-8, drone MQ-9 Reaper și o escadrilă de avioane F-35. De asemenea, a fost confirmată prezența unui submarin în apele din largul Americii de Sud.

Miercuri, Trump a afirmat că are „autoritate legală” pentru a efectua lovituri asupra bărcilor presupus implicate în trafic de droguri și a sugerat că lovituri similare ar putea fi efectuate și pe uscat.