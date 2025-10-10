AstraZeneca și Eli Lilly, pe urmele Pfizer: scutiri de taxe dacă reduc prețurile și creează locuri de muncă în SUA

Wall Street consideră că giganții Eli Lilly și AstraZeneca sunt următori jucători care ar putea semna acorduri similare cu cel încheiat recent de Pfizer cu administrația Trump, pentru reducerea prețurilor medicamentelor.

Potrivit unui sondaj Reuters, analiști și investitori din domeniul sănătății văd Eli Lilly ca principală candidată la un nou acord, urmată de AstraZeneca.

Prețuri mai mici, dar acces la milioane de pacienți

Acordul Pfizer, semnat pe 29 septembrie, prevede scăderea prețurilor prin programul Medicaid, în schimbul relaxării tarifelor vamale pentru medicamentele importate.

Medicaid, principala schemă publică de asigurări medicale din SUA, oferă servicii persoanelor cu venituri reduse și este finanțată atât de guvernul federal, cât și de statele americane. Prin reducerea prețurilor în acest sistem, companiile farmaceutice acceptă o marjă de profit mai mică, dar câștigă acces la un volum uriaș de pacienți și la contracte stabile cu statul.

„Mi-ar plăcea să cred că va fi AstraZeneca, având în vedere veniturile sale din SUA, investițiile în producție și cercetare și intenția de a implementa o listare dublă la Bursa de Valori din New York”, a precizat Lucy Coutts, directoare de investiții la JM Finn, companie britanică de administrare a averilor. O listare dublă ar permite producătorului farmaceutic să-și tranzacționeze acțiunile atât la bursa din Londra, unde este deja prezent, cât și la New York, oferindu-i astfel acces mai larg la capital american și la investitori instituționali din SUA.

Miliarde investite în SUA contra beneficii fiscale

AstraZeneca a început construcția unei fabrici de 4,5 miliarde de dolari în Virginia, iar Eli Lilly a anunțat o investiție de 5 miliarde de dolari în aceeași regiune, ca parte a unei extinderi de 27 de miliarde de dolari în SUA.

Acordul încheiat de Pfizer a luat industria de profil prin surprindere, dar a dus la creșterea acțiunilor companiilor farmaceutice. Eli Lilly și AstraZeneca s-au numărat printre principalele beneficiare, iar acum tot mai multe companii încearcă să obțină avantaje fiscale similare, oferind în schimb medicamente mai ieftine.

Trump oferă avantaje pentru locuri de muncă în SUA

Trump a transmis în luna iulie scrisori către 17 mari companii farmaceutice, cerându-le să alinieze prețurile din SUA la cele practicate pe piețele externe. Potrivit lui Gareth Powell, șeful departamentului de sănătate al fondului londonez de investiții Polar Capital, președintele are relații apropiate cu directorii executivi ai Lilly, Pfizer și Regeneron.

Dacă negocierile vor avansa, AstraZeneca și Eli Lilly ar putea obține avantaje fiscale și comerciale importante, în schimbul reducerii prețurilor medicamentelor și al extinderii producției în SUA.