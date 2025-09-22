Pfizer va cumpăra producătorul de medicamente pentru obezitate Metsera pentru 4,9 miliarde de dolari

Prin această achiziţie, Pfizer îşi propune să-şi extindă portofoliul şi să intre pe piaţa imensă şi în creştere a medicamentelor pentru tratarea obezităţii, notează AFP.

Tranzacţia prevede plata a 47,50 dolari pe acţiune în numerar la închidere, plus drepturi de valoare contingentă care ar putea aduce până la 22,50 dolari suplimentari pe acţiune, legate de atingerea anumitor obiective clinice şi de reglementare, potrivit Business Wire.

„Obezitatea este un domeniu vast şi în creştere, cu peste 200 de afecţiuni asociate”, a declarat Albert Bourla, preşedintele şi CEO-ul Pfizer.

Achiziţia „propulsează Pfizer în acest domeniu terapeutic cheie”, a adăugat el.

Metsera, fondată în 2022 cu sediul în New York, dezvoltă medicamente pentru obezitate şi boli cardiometabolice.

Compania are în portofoliu candidaţi terapeutici pentru tratamente injectabile săptămânale şi lunare, inclusiv MET-097i, un agonist al receptorului GLP-1 aflat în faza 2 de dezvoltare, şi MET-233i, un candidat analog al amilinei lunar în faza 1.

„De la înfiinţare, Metsera a lucrat pentru a reduce povara fizică, emoţională şi economică a obezităţii”, a declarat Whit Bernard, cofondator şi CEO al Metsera. El a subliniat că portofoliul companiei „promite să transforme potenţial vieţile a sute de milioane de oameni”.

Tranzacţia se preconizează a fi finalizată în al patrulea trimestru al anului 2025, sub rezerva aprobărilor reglementare şi ale acţionarilor Metsera. Consiliile de administraţie ale ambelor companii au aprobat în unanimitate acordul.

Achiziţia permite Pfizer să concureze pe piaţa medicamentelor pentru obezitate, dominată în prezent de companii precum Novo Nordisk şi Eli Lilly cu produsele lor Ozempic şi Mounjaro.