Primul producător de medicamente care atinge 1 trilion de dolari

Creșterea cu peste 35% a acțiunilor companiei în acest an a fost determinată în mare parte de creșterea explozivă a pieței medicamentelor pentru slăbit.

Considerate odată o categorie de nișă, tratamentele pentru obezitate sunt acum unul dintre cele mai profitabile segmente din domeniul sănătății, cu o cerere în continuă creștere.

Novo Nordisk a avut un avantaj inițial în acest domeniu, dar medicamentele Lilly – Mounjaro și Zepbound – au câștigat rapid popularitate și au contribuit la eclipsarea rivalului său în ceea ce privește prescripțiile.

Acțiunile companiei au crescut cu 1,3%, atingând un nivel record de 1.057,7 dolari.

Lilly se tranzacționează acum la una dintre cele mai mari evaluări din industria farmaceutică, la aproximativ 50 de ori mai mult decât câștigurile anticipate pentru următoarele 12 luni, potrivit datelor LSEG, reflectând convingerea investitorilor că cererea de medicamente pentru obezitate va rămâne puternică.

Acțiunile au depășit cu mult piața de capital din SUA. De la lansarea Zepbound la sfârșitul anului 2023, Lilly a câștigat peste 75%, comparativ cu o creștere de peste 50% a indicelui S&P 500 în aceeași perioadă.

În ultimul trimestru raportat, Lilly a înregistrat venituri combinate de peste 10,09 miliarde de dolari din portofoliul său de produse pentru obezitate și diabet, reprezentând mai mult de jumătate din veniturile totale de 17,6 miliarde de dolari.

„Ei fac atât de multe lucruri în afara domeniului obezității, dar să sugerezi că ceva determină creșterea prețului acțiunilor dincolo de obezitate în acest moment, nu știu dacă ar fi o afirmație realistă”, a declarat Kevin Gade, directorul operațional al acționarului Lilly Bahl și Gaynor, înainte de atingerea acestui prag important.

Wall Street estimează că piața medicamentelor pentru slăbit va ajunge la o valoare de 150 de miliarde de dolari până în 2030, Lilly și Novo controlând împreună majoritatea vânzărilor globale prognozate.

Investitorii se concentrează acum pe medicamentul oral pentru obezitate al Lilly, orforglipron, care se așteaptă să fie aprobat la începutul anului viitor.

Acordul recent încheiat de Lilly cu Casa Albă pentru reducerea prețurilor medicamentelor sale pentru slăbit, precum și investițiile planificate pentru extinderea producției de medicamente sunt de bun augur pentru creșterea sa.