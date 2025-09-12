Prima pagină » Știri externe » Acțiunile Moderna și Pfizer scad pe fondul acuzațiilor privind decese legate de vaccinuri

Mădălina Dinu
12 sept. 2025, 22:06, Știri externe

Acțiunile Moderna și Pfizer au scăzut vineri, după ce Washington Post a relatat că oficiali din domeniul sănătății din administrația președintelui Donald Trump intenționează să lege vaccinurile împotriva COVID-19 de moartea a 25 de copii, într-o prezentare ce urmează să fie făcută în fața consilierilor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), relatează Baha.

Comisia urmează să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a analiza posibilitatea de a limita recomandările privind vaccinarea la persoanele de peste 75 de ani, în timp ce pentru tineri ar putea fi recomandată consultarea medicului înainte de vaccinare.

La ora 13:14 ET, acțiunile Pfizer Inc. au scăzut cu 3,16%, până la 24,075 dolari pe unitate, iar cele ale Moderna Inc. au coborât cu 8,33%, până la 23,275 dolari pe unitate.

Administrația Trump ar putea schimba recomandările privind vaccinarea

Funcționari din administrația lui Donald Trump ar intenționa să lege vaccinurile împotriva COVID-19 de moartea a 25 de copii, potrivit unui reportaj al Washington Post, care a citat surse anonime apropiate.

Această afirmație urmează să fie prezentată în fața unui grup de consilieri ai CDC, care va discuta recomandările actualizate privind vaccinarea: administrarea vaccinurilor doar persoanelor peste 75 de ani și consultarea medicului pentru cei mai tineri.

Anterior, secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a anulat 22 de contracte pentru dezvoltarea vaccinurilor mRNA, iar președintele a cerut transparență din partea companiilor farmaceutice.