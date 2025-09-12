Crește incidența cazurilor de Covid-19 în Bulgaria

Bulgaria înregistrează o creștere a incidenței cazurilor de Covid-19, potrivit novinite.

Specialiștii din această țară estimează o creștere de 5,45% a infectărilor, comparativ cu săptămâna precedentă.

Aceștia spun că virusul nu a dispărut, ci că va continua să circule.

În Bulgaria, tot mai mulți oameni își fac teste rapide.

Recomandările specialiștilor rămân aceleași ca în pandemie: bulgarilor li se recomandă să rămână acasă dacă testele sunt pozitive sau dacă au simptome specifice (dureri de gât, cap, creșterea temperaturii).

Nu se recomandă antibioticele

Ca remedii de bază, medicii recomandă lămâia și bicarbonatul de sodiu, pentru proprietățile dezinfectante ale căilor respiratorii superioare.

Grupelor vulnerabile, în special persoanelor vârstnice, mamelor cu copii mici sau femeilor însărcinate li se recomandă în continuare vaccinul.

Potrivit specialiștilor, vaccinul antigripal din acest an este trivalent, nu tetravalent, ceea ce reprezintă o schimbare față de sezoanele precedente.

Specialiștii nu recomandă antibioticele, deși recunosc că există situații în care acestea sunt necesare.

Medicamentele păstrate „într-un loc umed, cum ar fi baia” își pierd eficiența și nu mai pot fi considerate de încredere.