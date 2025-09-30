Trump anunță un acord cu Pfizer pentru reducerea prețurilor la medicamente

Președintele Donald Trump urmează să anunțe marți un acord cu gigantul farmaceutic Pfizer, prin care compania va vinde medicamentele sale la prețuri reduse, scrie NBC News.

Informația a fost confirmată de un oficial al Casei Albe, care nu a precizat însă ce medicamente sunt vizate și cu cât vor scădea prețurile.

De asemenea, nu este clar dacă reducerea va fi aplicată doar pacienților din programele guvernamentale de asigurări, precum Medicaid, sau și celor cu asigurări private.

Pfizer, unul dintre cei mai mari producători de medicamente din Statele Unite, are în portofoliu tratamente precum anticoagulantul Eliquis, medicamentul oncologic Ibrance și vaccinul anti-Covid.

Acordul face parte din planul mai amplu al administrației Trump de a implementa modelul „cel mai favorizat client”, prin care SUA să plătească pentru anumite medicamente cel mult cât plătesc alte state bogate.

Un oficial al Casei Albe a declarat că Pfizer va „reduce prețurile pe scară largă” și va lansa o platformă online de vânzare directă către pacienți, numită „TrumpRx”.

Totodată, compania intenționează să anunțe o investiție de 70 de miliarde de dolari în cercetare, dezvoltare și producție pe teritoriul SUA.