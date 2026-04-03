Astronauții din cadrul misiunii Artemis II au părăsit orbita Pământului

După ce a petrecut o zi pe orbita Pământului, capsula Orion s-a îndreptat cu viteză spre acesta, după ce motoarele sale s-au aprins în cadrul a ceea ce se numește „manevra de injecție trans-lunară”, potrivit Sky News.

Capsula a părăsit foarte repede orbita Pământului. Acesta s-a îndepărtat de Pământ, de la distanța de 160 de kilometri la 1.600 de kilometri în doar câteva minute.

Specialistul de misiune Jeremy Hansen a declarat: „Am simțit cu adevărat puterea. Omenirea a demonstrat încă o dată de ce este capabilă, iar speranțele voastre pentru viitor sunt cele care ne poartă acum în această călătorie în jurul Lunii”.

Așadar, prima etapă a misiunii Artemis II este finalizată, urmând ca în zilele 2-5, Orion să fie propulsată spre Lună, la o distanță de aproximativ 392.000 de kilometri de orbita Pământului.

„Sunt foarte încântată să vă anunț că, pentru prima dată din 1972, de la misiunea Apollo 17, oamenii au părăsit orbita Pământului. Cei patru membri ai echipajului nostru se află acum pe traiectoria către Lună”, a declarat Dr. Lori Glaze, din partea NASA, în cadrul conferinței de presă privind evoluția misiunii Artemis II.

Oficiala a mai precizat că „totul funcționează foarte bine”, afirmând că lucrurile decurg „conform planului”, dar și că au mai rămas 8 zile de misiune.

Reamintim că este pentru prima dată când oamenii părăsesc orbita Pământului, încă de la misiunea Apollo 17 din 1972. În cadrul misiunii de 10 zile, Orion va un înconjor al Lunii, urmând ca apoi să se întoarcă pe Pământ.