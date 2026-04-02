Misiunea Artemis II în jurul Lunii. Ce se va întâmpla în următoarele 10 zile?

Pentru prima dată după jumătate de secol, astronauții NASA realizează o misiune de zbor în jurul Lunii, în spațiu. Echipajul misiunii Artemis II a decolat spre Lună în cadrul unei lansări istorice de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida.
Colaj. Sursă foto: Facebook / NASA și captură ecran YouTube / NASA
Daiana Rob
02 apr. 2026, 04:13, Știri externe

Echipajul misiunii Artemis II pornește acum într-o călătorie spațială de 10 zile, care îi va duce în jurul părții ascunse a Lunii, călătorind mai departe și mai repede decât orice alt om din istorie, înainte de a se întoarce pe Pământ, potrivit Live Science.

Echipajul este format din următorii membri: comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover, dar și specialiștii de misiune: Christina Koch și Jeremy Hansen. Aceștia se află, acum, la bordul navei spațiale Orion, fiind primii oameni care se îndreptă spre lună după mai bine de 50 de ani.

Nava spațială se află, joi, pe orbita Pământului. Astronauții misiunii Artemis II vor orbita Pământul timp de o zi pentru a se asigura că totul funcționează corespunzător, informează Sky News. 

Abia în zilele 2-5, motorul principal al navei spațiale Orion se va aprinde, propulsând-o din orbita pământului spre Lună, aflată la aproximativ 392.000 de kilometri distanță.

Zborul pe lângă Lună este programat să aibă loc în ziua 6. Atunci, Orion ajunge în punctul cel mai îndepărtat de Pământ, la aproximativ 8.000 de kilometri dincolo de Lună. Astronauții vor imortaliza zborul cu ajutorul camerelor.

Comunicarea cu centrul spațial al NASA de la sol va continua până în ziua a 6-a. Când echipajul va trece în spatele lunii, NASA va pierde legătura cu astronauții, dar comunicarea va fi restabilită imediat ce nava spațială ieși pe partea cealaltă.

În zilele 6-9, după trecerea pe lângă Lună, nava spațială Orion va folosi gravitația Lunii și a Pământului pentru a se întoarce acasă.

Reintrarea în atmosferă – modulul de serviciu al navei Orion se va separa de capsulă, care va reintra în atmosfera Pământului, generând temperaturi de aproximativ 1.650 °C.

După ce vor ajunge pe Pământ, echipajul Artemis II va ateriza cu parașuta în oceanul Pacific, încheind misiunea.

Misiunea bate o serie de recorduri

Misiunea bate o serie de recorduri, dar și premiere istorice. Specialista de misiune Christina Koch de la NASA, este pe cale să devină prima femeie din istorie care depășește orbita joasă a Pământului, dar și prima femeie care vizitează mediul lunar.

Pilotul Victor Glover de la NASA este pe cale să devină primul astronaut de culoare care se aventurează dincolo de orbita joasă a Pământului și vizitează mediul lunar.

Specialistul de misiune Jeremy Hansen al Agenției Spațiale Canadiene va deveni primul astronaut non-american care vizitează Luna, în timp ce comandantul misiunii, Reid Wiseman va deveni cel mai în vârstă astronaut care vizitează luna. Acesta va împlini 50 de ani în luna noiembrie.

