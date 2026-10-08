Atac terorist dejucat la unul dintre cele mai mari mall-uri din lume. FBI a arestat un tânăr de 18 ani

Suspectul, în vârstă de 18 ani, a fost arestat după ce ar fi încercat să cumpere o armă de asalt și muniție de la un agent sub acoperire.

Suspectul ar fi vrut să facă până la 60 de victime

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, un tânăr din statul Minnesota, a fost arestat marți într-o parcare din zona metropolitană Minneapolis, potrivit documentelor judiciare citate de The Washington Post.

Procurorul federal Daniel Rosen a declarat că intervenția autorităților a permis oprirea amenințării înainte ca suspectul să își poată pune presupusul plan în aplicare. Potrivit oficialului, tânărul ar fi vorbit despre intenția de a ucide între 30 și 60 de persoane.

Mohamud s-a născut în Statele Unite, într-o familie originară din Somalia, conform informațiilor furnizate de procuror.

Autoritățile îl monitorizau de aproximativ doi ani. În conversații electronice purtate cu un informator, tânărul ar fi jurat credință organizației Stat Islamic și și-ar fi exprimat dorința de a comite un act terorist pe teritoriul SUA.

Mall of America, ales drept țintă

În luna iulie, suspectul i-ar fi transmis unui informator FBI, prin Signal și TikTok, că intenționează să atace Mall of America din Bloomington, Minnesota.

Complexul comercial are aproximativ 500 de magazine și atrage în jur de 32 de milioane de vizitatori anual, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai aglomerate destinații comerciale din Statele Unite.

Potrivit acuzării, tânărul ar fi stabilit atacul pentru 24 octombrie, dată aleasă deoarece în centrul comercial urma să aibă loc un eveniment cultural al comunității Hmong.

Documentele judiciare arată că suspectul susținea că strânsese suficienți bani pentru achiziționarea unei puști de tip AK-47.

Armă, încărcătoare și 200 de cartușe

Informatorul a stabilit o întâlnire cu Mohamud într-o parcare, unde acesta s-a întâlnit cu un agent sub acoperire despre care credea că este membru al Statului Islamic.

Potrivit anchetatorilor, tânărul i-ar fi plătit agentului 600 de dolari și ar fi primit în schimb o geantă în care se aflau o pușcă de tip AK-47, patru încărcătoare și 200 de cartușe.

Autoritățile federale l-au arestat după tranzacție, iar întreaga operațiune ar fi fost înregistrată audio și video.

Acuzații federale de terorism și încălcarea legislației privind armele

Mohamud a fost prezentat miercuri în fața unui magistrat federal, care a decis menținerea sa în detenție până la o audiere programată pentru 19 octombrie.

Tânărul se confruntă cu acuzații federale legate de terorism și arme. Avocatul desemnat să îl reprezinte nu a oferit imediat o poziție publică asupra acuzațiilor, potrivit publicației americane.

Cazul rămâne în faza procedurilor judiciare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate de instanță.