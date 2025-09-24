Atac ucrainean asupra orașului Novorossiisk din Rusia. Sediul operatorului petrolier, afectat

Novorossiisk, situat pe coasta Mării Negre a Rusiei, a devenit o bază cheie pentru Flota Mării Negre a Rusiei în urma atacurilor ucrainene repetate asupra Crimeei ocupate.

Atacul a lovit centrul orașului în timpul zilei, deteriorând Hotelul Novorossiisk, situat la aproximativ 2 kilometri (1,2 mile) de port, precum și cel puțin cinci clădiri din apropiere.

Consorțiul Conductelor Caspice a confirmat că biroul său din oraș a fost avariat.

Consorțiul, o întreprindere internațională care implică companii energetice rusești, kazahe și străine, operează o conductă petrolieră majoră care conectează câmpurile din vestul Kazahstanului cu terminalul maritim din Novorossiisk.

Aceasta nu este prima dată când instalațiile sale sunt vizate, drone lovind de asemenea în februarie și martie.

Conform autorităților rusești, cel puțin două persoane au fost ucise și alte șase au fost rănite.

Ucraina nu a comentat asupra loviturii. The Kyiv Independent a contactat agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) pentru comentarii.